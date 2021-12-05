Кировский лицеист среди отличников всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Нынче состоялась II Всероссийская олимпиада школьников. Поучаствовать в ней смогли ребята от 14 до 17 лет из любого учебного заведения нашей страны. Испытания проходили в октябре — ноябре в дистанционном формате.

Кировский лицеист, обучающийся в 9 классе Кировского ФМЛ Илья Катаев стал одним из победителей этого соревнования.

Мальчик рассказал, что попробовать свои силы в этой олимпиаде ему предложила учитель информатики в лицее.

– Я давно интересовался машинным обучением, к тому же искал информацию в интернете, поэтому она подумала, что я справлюсь. Задания были сложные, но интересные, — поделился Илья. Тем, кто решился испытать себя в этой олимпиаде через год лицеист дал совет изучить все рекомендации и проверить готовность всех программ, чтобы во время решения заданий не возникло непредвиденных ситуаций.

Для олимпиады разработали задачи в области машинного зрения и обработки текстов. В конце школьникам нужно было решить два задания в области искусственного интеллекта: нужно было сделать модель на основе отзывов зрителей о фильмах и алгоритм анализа фотоснимков для подсчёта количества звёзд на небе, при этом искусственный разум должен был отличить звезды от луны и фонарей.

– Создатели хотели познакомить учеников и учителей с понятием искусственного интеллекта и его возможностями. Таких задач нет в учебной программе. Достижения Ильи – итог его личной увлечённости и целеустремлённости, а также и работы педагогов, которые смогли заметить его способности, поддержать и развить, – поделились в региональном министерстве образования.

Илья Катаев добился третьего места. В правительстве Кировской области прошло торжественное вручение ему призов и ценных подарков.

Фото: kirovreg.ru