В Киров приехала съемочная группа специального репортажа Алексея Михалева

Почти год назад в эфире телеканала Россия-24 вышел фильм о Кировской области «Солнце средней полосы». Его автор, корреспондент Алексей Михалев, познакомил зрителей с «визитными карточками» региона.

Тогда съемочная группа побывала в цехах оружейного завода, познакомилась с мастерицами, сохранившими до наших дней кукарское кружево и дымковскую игрушку. Заглянул Михалев на одну из немногих, сохранившихся фабрик, где валяют валенки. Также в фильме можно было узнать о редких в нашей стране: киберспорте, козоводстве и богатстве региона – лесе. Алексей рассказал обо всех этих темах в коротких сюжетах, дополнив картинку с комментариями руководителей предприятий.

На этой неделе стало известно, что проект будет продолжен – сейчас Михалев приехал в Кировскую область для создания второго фильма цикла. На этот раз речь, по-видимому, будет идти о редких профессиях и уникальных специалистах трудящихся на благо региона.

Известно, что съемочная группа приступила к работе уже в субботу. В первый день они общались с музыкантами-педагогами, которые обучают юные таланты игре на новых музыкальных инструментах, приобретённых в рамках нацпроекта «Культура».

Сегодня гости познакомятся с редким специалистом – таксидермистом. Это уникальная профессия, которую можно будет получить в ближайшем будущем в бывшей сельхозакадемии, ныне Вятском государственном агротехнологическом университете. Пока студенты на дополнительных занятиях учатся изготавливать чучела животных и птиц.

Также известно, что в течение недели Михалев побывает на Фудзаводе, и в Кванториуме, пообщается с врачами детской и взрослой Кировских областных больниц. Их руководители наверняка поделятся опытом уникальных излечений кировчан от тяжелых заболеваний.

В планах на этот визит посещение зверохозяйства «Вятка», завода «Сльмаш» и предприятия «Вятка-Бытовые системы» (бывшего «Ново Вятка»). Побывают на делянке лесозаготовки в Верхошижемье и на ряде компаний Кирово-Чепецка. Например, на предприятии народных промыслов «Азимут», предприятии «Промдез», фабрике спортивной обуви «Дельфин», заводе «Эпотос-К» и других предприятиях, которыми может гордиться Кировская область.

Ожидается, что новый выпуск специального репортажа Алексея Михалева выйдет в эфир в январе.