Киров: «Водоканал» может получить в управление «РКЦ», а «Смена» — «Дружбу» на 5 лет

На заседании комиссии кировской гордумы по имуществу и земельным отношениям сегодня рассмотрели два вопроса.

На заседание кировской городской думы, которое состоится 17 декабря, сегодня вынесен вопрос о том, чтобы МУП «Водоканал» стал соучредителем ООО «Расчетно-консультационный центр». Директор муниципального предприятия Дмитрий Ухин пояснил, что намерен выкупить нынешнюю долю АО «Горэлектросеть» (более 73%) за 7310 рублей. Ежегодная прибыль предприятия – порядка 2 млн рублей или более, однако цель не столько в получении денег, сколько в упрощении обслуживании населения с помощью «РКЦ».

Второй вопрос вынесут на думу о продлении бесплатной аренды кинотеатра «Дружба» традиционно уже связанной с ней «Сменой». Директор последней привел данные о выполнении организацией социальных функций: бесплатно киносеансы посетили более 4000 детей, принято участие в десятках городских акций. Востриков предложил вынести проект решения на заседание думы с поправкой: предоставить помещение в бесплатное пользование не на один год снова, как просят, а на пять, чтобы арендатор мог выступить в роли инвестора, а муниципалитет был уверен, что с его имуществом порядок. Так и проголосовали.