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68 кировчан заболели клещевым энцефалитом

Юлия Зорина Новости, Общество

Роспотребнадзор опубликовал статистику по клещевым инфекциям за прошедший период 2021 года.

По данным ведомства, зафиксировано 68 случаев клещевого энцефалита (10 – у детей). На эту же дату прошлого года было зарегистрировано 33 случая. Еще 52 человека заразились болезнью Лайма. Четверо заболевших – дети.

В Роспотребнадзоре отмечают, что с последней недели июля активность клещей начала снижаться. Так, на прошлой неделе кровососы покусали 157 человек, а на предыдущей – 219.

Чаще всего укусы насекомых фиксируются у любителей отдыха на природе, у грибников и охотников. Тогда как весной клещи «нападали» преимущественно на садоводов.

Период снижения активности клещей – подходящее время для начала вакцинации против клещевого энцефалита.

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Юлия Зорина