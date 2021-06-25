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68 кировских школьников получили 100 баллов за ЕГЭ

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

68 выпускников школ Кировской области получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Двое школьников стали стобалльниками сразу по двум предметам. Об этом сообщили в областном министерстве образования.

В настоящее время известны результаты экзаменов по русскому языку, литературе, профильной математике, географии, физике, химии и истории. Больше всего 100-балльных работ по русскому языку – 43. Максимальный балл по химии получили 8 человек, по математике – 5,  по физике – 5, по географии – 4, по литературе – 3, по истории – 2.

Двое выпускников получили по 100 баллов сразу за 2 экзамена. Михаил Кетов из КЛЕНа сдал на все сто ЕГЭ по русскому языку и экзамен литературе. Олег Чурин из ФМЛ получил 100 баллов по физике и профильной математике.

Больше всего стобалльных работ – в КЛЕНе, ФМЛ, КЭПЛе и ВГГ. В районах области стобалльники есть в Малмыжском, Вятскополянском, Слободском, Лузском и других районах.

– Приятно, что, как и в предыдущие годы, у выпускников из Кировской области – хорошие результаты. Высокие баллы, которые демонстрируют ребята, еще раз подтверждают, что экзамены оценивают результаты всего периода обучения в школе, – сказала министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Сдача ЕГЭ продлится до 17 июля. Сдать экзамены в резервные даты смогут выпускники, которые не явились на экзамен или не дописали работу по уважительным причинам.

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Юлия Зорина