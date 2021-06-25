68 кировских школьников получили 100 баллов за ЕГЭ

68 выпускников школ Кировской области получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Двое школьников стали стобалльниками сразу по двум предметам. Об этом сообщили в областном министерстве образования.

В настоящее время известны результаты экзаменов по русскому языку, литературе, профильной математике, географии, физике, химии и истории. Больше всего 100-балльных работ по русскому языку – 43. Максимальный балл по химии получили 8 человек, по математике – 5, по физике – 5, по географии – 4, по литературе – 3, по истории – 2.

Двое выпускников получили по 100 баллов сразу за 2 экзамена. Михаил Кетов из КЛЕНа сдал на все сто ЕГЭ по русскому языку и экзамен литературе. Олег Чурин из ФМЛ получил 100 баллов по физике и профильной математике.

Больше всего стобалльных работ – в КЛЕНе, ФМЛ, КЭПЛе и ВГГ. В районах области стобалльники есть в Малмыжском, Вятскополянском, Слободском, Лузском и других районах.

– Приятно, что, как и в предыдущие годы, у выпускников из Кировской области – хорошие результаты. Высокие баллы, которые демонстрируют ребята, еще раз подтверждают, что экзамены оценивают результаты всего периода обучения в школе, – сказала министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Сдача ЕГЭ продлится до 17 июля. Сдать экзамены в резервные даты смогут выпускники, которые не явились на экзамен или не дописали работу по уважительным причинам.