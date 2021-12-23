В Кирове двое ограбили магазин

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемых в открытом хищении спиртного из магазина.

22 декабря в два часа ночи на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из продуктового магазина на улице Орджоникидзе. Туда прибыла группа задержания. Продавец рассказала, что двое посетителей схватили с прилавка несколько бутылок пива и, не расплатившись, выбежали из магазина. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, росгвардейцы установили приметы злоумышленников.

В ходе организованных поисков через 12 минут росгвардейцы заметили схожего по приметам молодого человека во дворе одного из домов по улице Мопра, а через 15 минут на улице Советской был задержан его подельник. Одному 19, другому 21 год.

Продавец опознала злоумышленников. На место прибыла следственно-оперативная группа, похищенный товар изъят. Подозреваемых в совершении грабежа рождения передали сотрудникам полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств произошедшего.