7 новых светофоров разместят на кировских перекрестках

Их необходимость возросла в связи с тем, что старая техника перестала корректно работать. Особенно в жару.

Специалисты утверждают, что это связано с устареванием и ветхостью оборудования. Старые светофоры оперативно исправляют, но это дает временный эффект. Многие автомобилисты могут вспомнить сбои электронных регулировщиков в городе на разных перекрестках. Например, на Щорса и Производственной. На этом участке светофор обновят обязательно.

Также новая техника появится на улице Щорса (у дома №68), улице Комсомольской (у дома №3), на перекрестке улиц Московской и Горького, Московской и Менделеева, Ленина и Тимирязева, Советской и Парковой.