7 вопросов и ответов об очистке дворов и крыш от снега

1. Кто должен чистить снег во дворах и на крышах?

— Уборкой снега с крыш и дворов занимается управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Если выбран непосредственный способ управления домом, то за уборку отвечают жильцы дома.

2. Что делать, если с крыш свисают сосульки и снежные глыбы?

— О снеге на крыше нужно сообщить в свою управляющую компанию (ТСЖ или ЖСК). Телефоны вашей УК указаны в квитанции за жилищно-коммунальные услуги. В УК можно написать претензию. Жалоба может быть написана от имени как одного жильца, так и нескольких (коллективная претензия).

3. Когда УК должна очищать крышу от снега?

— Очистка крыш от снега, наледи и сосулек должны проводиться своевременно. Это значит, что после снегопадов крыша должна быть очищена в ближайшие дни, чтобы не образовывались снежные глыбы и свесы.

4. Что делать, если в УК не реагируют на сообщения?

— Если вы не можете дозвониться до управляющей компании, то необходимо сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу. В городе Кирове номер телефона ЕДДС 76-00-00. Вы также можете сообщить в администрацию муниципалитета или в Государственную жилищную инспекцию. Горячая линия ГЖИ 27-27-44.

5. Какое наказание грозит УК за неочищенную крышу?

— Если ГЖИ установит факт ненадлежащего содержания общедомового имущества, то для должностных лиц штраф может составлять от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.

6. Что делать, если УК совсем не работает?

— Жители дома должны помнить, что заключая договор с УК, они нанимают управляющую компанию для обслуживания общедомового имущества. Если УК не оказывает услуг, которые предусмотрены договором и которые учтены в тарифе, то жильцы могут сменить УК.

7. Как сменить УК?

— Определитесь, работа какой УК вас устроит (например, посмотрите, как обслуживаются соседние дома).

— Объявите о проведении общедомового собрания: предупредите собственников о времени, месте и повестке собрания. В повестка должны быть указаны вопросы:

о расторжении договора с УК

о выборе новой УК

о заключении договора с новой УК

— В собрании должны принять более 50% собственников жилья в доме. Если кворум жильцов проголосует за смену УК, то решение фиксируется в протоколе собрания, проголосовавшие жильцы ставят свои подписи.

— Уведомления о смене УК нужно направить в адрес старой управляющей компании.

— Новая УК внесет изменения в свою лицензию и сможет предоставлять услуги дому.