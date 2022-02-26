7 вопросов и ответов об очистке дворов и крыш от снега

1. Кто должен чистить снег во дворах и на крышах?
— Уборкой снега с крыш и дворов занимается управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Если выбран непосредственный способ управления домом, то за уборку отвечают жильцы дома.
2. Что делать, если с крыш свисают сосульки и снежные глыбы?
— О снеге на крыше нужно сообщить в свою управляющую компанию (ТСЖ или ЖСК). Телефоны вашей УК указаны в квитанции за жилищно-коммунальные услуги. В УК можно написать претензию. Жалоба может быть написана от имени как одного жильца, так и нескольких (коллективная претензия).
3. Когда УК должна очищать крышу от снега?
— Очистка крыш от снега, наледи и сосулек должны проводиться своевременно. Это значит, что после снегопадов крыша должна быть очищена в ближайшие дни, чтобы не образовывались снежные глыбы и свесы.
4. Что делать, если в УК не реагируют на сообщения?
— Если вы не можете дозвониться до управляющей компании, то необходимо сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу. В городе Кирове номер телефона ЕДДС 76-00-00. Вы также можете сообщить в администрацию муниципалитета или в Государственную жилищную инспекцию. Горячая линия ГЖИ 27-27-44.
5. Какое наказание грозит УК за неочищенную крышу?
— Если ГЖИ установит факт ненадлежащего содержания общедомового имущества, то для должностных лиц штраф может составлять от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.
6. Что делать, если УК совсем не работает?
— Жители дома должны помнить, что заключая договор с УК, они нанимают управляющую компанию для обслуживания общедомового имущества. Если УК не оказывает услуг, которые предусмотрены договором и которые учтены в тарифе, то жильцы могут сменить УК.
7. Как сменить УК?
— Определитесь, работа какой УК вас устроит (например, посмотрите, как обслуживаются соседние дома).
— Объявите о проведении общедомового собрания: предупредите собственников о времени, месте и повестке собрания. В повестка должны быть указаны вопросы:
о расторжении договора с УК
о выборе новой УК
о заключении договора с новой УК
— В собрании должны принять более 50% собственников жилья в доме. Если кворум жильцов проголосует за смену УК, то решение фиксируется в протоколе собрания, проголосовавшие жильцы ставят свои подписи.
— Уведомления о смене УК нужно направить в адрес старой управляющей компании.
— Новая УК внесет изменения в свою лицензию и сможет предоставлять услуги дому.