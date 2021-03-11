7 вопросов о вывозе отходов в Кирове и области

При АО «Куприт» создан координационный совет. Чем он будет заниматься и как это повлияет на ситуацию с вывозом ТКО

В Общественной палате Кировской области прошло первое заседание координационного совета, созданного при АО «Куприт».

1. Кто вошёл в совет?

В составе участников – представители регионального оператора, министерства охраны окружающей среды, администрации Кирова, Общественной палаты, Вятской торгово-промышленной палаты, Всероссийского общества охраны природы, Российского экологического общества, Ассоциации «Совет муниципальных образований», управляющих компаний и общественных организаций.

2. Зачем нужен совет?

Координационный совет будет являться совещательным органом при АО «Куприт» для обсуждения предложений по улучшению работы регионального оператора, рассмотрения инициатив общественных, научных, образовательных учреждений по актуальным проблемам в сфере деятельности АО «Куприт», учета предложений и рекомендаций граждан и организаций по организации оказания услуги по обращению ТКО.

3. Кто возглавил организацию?

На первом заседании совета был выбран председатель. Им стал заместитель генерального директора АО «Куприт» по организации раздельного сбора отходов Валерий Семенищев. Секретарем совета стала общественная активистка Елена Сарычева. Кроме того, на совещании обсудили положение о деятельности координационного совета, которое утвердили с учетом предложений.

4. О чём ещё шла речь на заседании?

Также руководители АО «Куприт» рассказали членам координационного совета о работе предприятия за два месяца и о задачах и планах, которые сейчас стоят перед предприятием.

– За последние месяцы был налажен стабильный вывоз ТКО в Кировской области, проведена инвентаризация контейнерных площадок. Совсем недавно создан единый диспетчерский центр, который круглосуточно контролирует вывоз ТКО, оперативно реагирует на нештатные ситуации. Также создан контакт-центр и служба инцидент-реагирования с постоянным мониторингом обращений граждан, в том числе и в социальных сетях, – рассказал генеральный директор АО «Куприт» Эдуард Патрушев.

5. Как организована работа регионального оператора сейчас?

Заместитель гендиректора по обращению с ТКО Эдуард Михалёв пояснил, что сейчас в АО «Куприт» работает 31 машина спецтехники. Штат водителей укомплектован и обучен. Все бригады ездят по отработанным маршрутам. В районы Кировской области с начала года направлено 1300 контейнеров. Кроме того, в Кирове по итогам инвентаризации выставлено более 300 дополнительных контейнеров.

6. Какие проблемы в работе существуют сейчас?

– Сейчас основная проблема, которая остаётся актуальной, – это проезд мусоровозов по внутридворовым кварталам. К сожалению, не во все дворы мусоровозы могут проехать: мешают припаркованные автомобили и зауженная проезжая часть, – подчеркнул Эдуард Патрушев.

Этот вопрос будет вынесен на совещание в администрации города с участием управляющих компаний и регионального оператора.

В то же время Эдуард Михалев подчеркнул, что вывоз ТКО ведётся по графикам, которые имеются у всех управляющих компаний и юридических лиц и являются приложением к договорам на оказание услуг. Если у УК нет графика, она может обратиться за ним к регоператору.

7. Как кировчане могут узнать, когда ждать приезд мусоровоза?

Регоператор активно разрабатывает сервисы информирования для граждан. Сейчас все желающие могут следить за движением мусоровозов и отслеживать убранные площадки через карту, размещённую на сайте АО «Куприт».

Заместитель гендиректора по связям с общественностью Евгения Стефан рассказала членам координационного совета, что в марте отмечается снижение обращений от граждан. Так, телефонных обращений стало на 87% меньше, чем в январе, а количество обращений через социальные сети уменьшилось в 6 раз.