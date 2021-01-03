7 жителей Кировской области выиграли по миллиону рублей

Для некоторых жителей нашего региона год начался более чем удачно. В крупной новогодней лотерее, за ходом которой следила вся страна, выиграли и кировчане. Семь человек стали обладателями миллионных выигрышей. Об этом информирует new-variant.ru со ссылкой на пресс-службу «Русского лото».

Розыгрыш новогоднего тиража 2021 года стал одним из самых крупных. Разыгрывалось два миллиарда рублей. Как сообщают РИА Новости, за один день в стране появилось более 500 лотерейных миллионеров.

Джекпот разыграть не удалось, а он составлял миллиард рублей. Около 600 человек выиграли по 700 тысяч рублей.

Всего же оказались выигрышными 11 миллионов билетов. Большинство из них получили скромные призы — по несколько сотен рублей.

Ранее мы сообщали, что сельский блогер из Кировской области получила свою награду.

Фото: ekogradmoscow.ru