70 кировских добровольцев тестируют вакцину для всей России

Почему Киров попал в тройку городов для проведения клинических исследований новой вакцины против COVID-19 – из первых уст.

В областном центре началось испытание вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова. Считается, что она более экономична и безопасна, нежели другие, ранее представленные разработки.

Главное условие для 70 «новобранцев», участников исследования, – безукоризненное здоровье. Вот почему среди них мало врачей. Многие «люди в белых халатах» уже переболели или являются носителями этого вируса.

Об особенностях новой, третьей по счёту российской вакцины, о добровольцах, а главное, о том, почему в числе трёх городов, выбранных для проведения клинических исследования, оказался Киров, шёл разговор на пресс-конференции в Кировском медуниверситете. Кроме руководства области и университета в ней принял участие генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Добровольцы: врачи, студенты, менеджеры, безработные…

Согласно законодательству клинические исследования проходят три фазы. 7 октября исследования стартовали в Новосибирске, нежелательных явлений у добровольцев за это время не зафиксировано. В настоящее время испытания идут в Кирове и Санкт-Петербурге. Общее количество добровольцев в трёх городах – 300 человек.

Что касается нашего города, вакцину (а кому и плацебо, как и положено при испытаниях) ввели 70 кировчанам в возрасте от 20 до 47 лет, которые находятся под наблюдением врачей в клинике Кировского государственного медицинского университета. Желающих было 200, но из них отобрали тех, у кого поистине богатырское здоровье.

– Все добровольцы тщательно обследованы. Было важно, чтобы ранее они не болели коронавирусом, – подчеркнул ректор КГМУ Лев Железнов. – Среди добровольцев есть несколько врачей, студенты, менеджеры, безработные, работники торговых сетей и транспортных компаний. Нам в первую очередь был важен не социальный статус добровольцев, а их здоровье.

По словам Айдара Ишмухаметова, о первых официальных результатах исследования можно тогда говорить, когда будут сданы все соответствующие документы в Министерство здравоохранения РФ.

– Это строго регламентированная процедура. Все данные на время проведения исследования закрыты. Самые ранние результаты мы получим в первых числах декабря, в середине месяца сдадим отчет в ведомство, а затем результаты будут обнародованы, – рассказал Айдар Ишмухаметов.

Наиболее полный иммунный ответ вирусу

Как пояснил Айдар Айратович, отличие новой вакцины от COVID-19 в том, что она цельновирионная, то есть созданная на основе инактивированного вируса, который не может вызвать заболевание и формирует наиболее полный иммунный ответ – как клеточный, так и гуморальный.

– Вакцина, которая нами производится, как все вакцины от ковида, уникальны в силу очень необычных свойств нового вируса. Тем не менее мы можем основываться на той платформе, иначе – на тех вакцинах, которые мы создавали по данной методологии в течение 60 лет, – отметил Айдар Ишмухаметов. – Наша мировая система не слишком готова к подобным быстрым вызовам, как случилось с новым вирусом. А цельновирионная вакцина наиболее классическая, её история насчитывает 300 лет, и за это время наработан способ её создания. И если говорить об ответственности и выводах, то, когда учёный начинает разработку, он должен знать, что существует технологическая цепочка под подобную вакцину; что он может спрогнозировать результат её применения – какие-то нежелательные явления или побочные эффекты; экономически просчитать её примерную стоимость. Именно поэтому мы пошли путём создания цельновирионной вакцины. За нашими плечами многолетний собственный опыт создания таких вакцин, значит, есть понимание технологии и возможность в короткие сроки обеспечить её воспроизводство и логистику.

Кроме того, в цельновирионной вакцине меньше белка, следовательно, будет и меньше побочных явлений.

– Нам надо было разработать вакцину быстро, качественно, по понятной цене и понятным свойствам. Мы это сделали, – подчеркнул Айдар Айратович.

Насколько серьёзен контроль за возможными осложнениями?

По инициативе самих разработчиков создан независимый комитет по контролю над клиническими данными.

– Коронавирус крайне мало исследован. Мы знаем, что человечество впервые столкнулось с такого уровня эпидемией. Высокая заболеваемость толкает на создание ускоренных процедур, но возникает и наша ответственность как разработчиков за правильностью проведения исследования, контроль над возможными осложнениями, над принятием адекватных решений. Для этого и создается независимый комитет, в который входят известные профессора и академики РА», – прокомментировал Айдар Айратович.

Уже известно, что в состав комитета войдут врачи – иммунолог-аллерголог, невропатолог, врач общей практики и биостатистик. Такой комитет создаётся в России впервые и призван стать дополнительным фактором контроля за адекватностью проведения клинических исследований.

– Хочу обратить ваше внимание, это делается в России впервые и по нашей инициативе, как разработчиков, и связно со сложностью эпидситуации, когда работать приходится в ускоренном режиме», – подчеркнул гендиректор центра имени Чумакова.

«Именно на кировской земле получили первый в СССР пенициллин»

«Знаковым событием для страны в целом» назвал глава региона Игорь Васильев разрешение российского минздрава, выданное Центру имени Чумакова, на проведение клинических исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, Игорь Владимирович объяснил, почему именно Киров наряду с Новосибирском и Санкт-Петербургом определён местом для исследований. Всё, как оказалось, логично. Губернатор пояснил, что правительство области активно сотрудничает с Центром им. М.П. Чумакова.

В октябре прошлого года в регионе создан научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис», куда входит национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», центр имени Чумакова, Российский фонд фундаментальных исследований, ведущие кировские вузы, ряд наших фармацевтических компаний.

– В области имеется значительная научная база, традиции которой были заложены ещё в давние времена. Именно на кировской земле в 1944 году получили первый в СССР пенициллин, – напомнил Игорь Васильев.

Губернатор заострил внимание на серьёзности ситуации по распространению коронавирусной инфекции как в Кировской области, так и в целом по стране. И призвал жителей региона, не уповая только на долгожданную вакцину, заниматься личной профилактикой, соблюдая простые правила, которые позволят сдержать распространение опасного вируса: избегать мест массового скопления людей, использовать маски, соблюдать санитарную дистанцию, а при малейших признаках недомогания обращаться к специалистам.

Что, казалось бы, проще и понятнее? К сожалению, далеко не все осознают серьёзность положения, игнорируя по недомыслию не только свою безопасность, но безопасность окружающих, и что, на мой взгляд, самое главное, не ценят и не уважают труд врачей и медсестёр, которые вынуждены затем выхаживать их, забыв свои семьи и рискуя здоровьем, а зачастую и жизнью. Но это в качестве ремарки.

Вятскими исследованиями заинтересовались международные организации

Игорь Владимирович выразил общую надежду на то, что новая вакцина успешно зарекомендует себя. Кроме того, губернатор напомнил, что весной в регионе стартовала программа наблюдения за формированием неспецифического иммунитета при помощи давно существующей вакцины от полиомиелита, которая тоже была произведена центром имени Чумакова.

Ректор медуниверситета Лев Железнов проинформировал, что наблюдательная программа завершится в середине декабря. В ней задействованы 1100 добровольцев из тех, кто наиболее часто общается с большим количеством людей. И уже явно виден положительный эффект – после введения вакцины против полиомиелита люди либо не заболевают коронавирусом, либо болезнь протекает в лёгкой форме. Лев Михайлович ещё раз подчеркнул, что это не клинические исследования, а наблюдательная программа, которой интересуются за рубежом. Запросы о её реализации и результатах, поступали от серьёзных международных организаций, им даны исчерпывающие ответы.

– Благодаря наличию в Кировской области комплексной медицинской информационной системы мы сразу же получаем информацию, если участник программы заболевает. В целом результаты наблюдательной программы вселяют оптимизм, – сообщил Лев Железнов.

Для справки

Тем временем в Кировскую область уже поступила первая партия другой, прошедшей испытания вакцины от коронавируса – Гам-КОВИД-Вак. Как сообщил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, в рамках «пилотной» поставки отработаны холодовые и логистические цепочки доставки вакцины в регион.

«Вакцинация от COVID-19 организована в первую очередь для медицинских работников и граждан, входящих в группу риска. Переносимость хорошая. Более половины привитых – это лица от 40 до 50 лет. Прививка делается по желанию», – отметил первый зампред.