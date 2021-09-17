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70 бочек с отработанным моторным маслом обнаружили в Кирове

Вадим Шабалин Новости, Общество

Сотрудники территориального управления по Ленинскому району обнаружили в районе ипподрома 70 бочек с отработанным машинным маслом. Оно относится к отходам особого класса опасности.

Бочки находились на обочине ул.Ульяновской. Силами предприятия «Куприт» их вывезли и впоследствии утилизируют.

Заявление с требованием найти виновных передано в полицию. По предварительной информации, бочки мог складировать один из автосервисов. Максимальный размер штрафа за организацию несанкционированной свалки составляет 200 тыс. рублей.

Фото admkirov.ru

 

 

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Вадим Шабалин