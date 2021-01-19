70 процентов территории Кировской области чистят от мусора госкомпании

На встрече с депутатами министр экологии Алла Албегова рассказала об итогах «мусорной реформы» и задачах на ближайшее будущее.

«Реформа чистоты» продолжается в регионе уже 2 года. Ее первый этап завершился успешно – регулярный вывоз отходов был налажен на 97% территории региона.

Однако за это время стало очевидно, что частники, занимающиеся вывозом мусора, не выполняют свои обязанности должным образом. Подрядчики периодически срывали графики уборки и допускали захламление площадок. Случался и откровенный саботаж. Поэтому вывоз мусора было решено передать в руки компаний с государственным участием.

— Это позволит повысить прозрачность системы вывоза ТКО и улучшить ее управляемость, — отметила Алла Албегова.

В 2020 году начался второй этап реформирования. В области стартовал проект по раздельному сбору мусора, завершились замеры образования отходов, а также были приняты новые нормативы накопления ТКО.

По итогам торгов вывоз отходов на 70% территории региона оказался в ведении госкомпаний – АО «Куприт» и АО «Вятавтодор». Благодаря этому расходы на транспортировку удалось снизить на 200 млн рублей, а плату граждан за вывоз мусора – на 4%.

«Куприт» приступил к работе 1 января. По ряду причин – нехватка водителей, «пропажа» базы данных, не отработанной логистикой – в новогодние праздники возникли определенные сложности. Однако в настоящее время ситуация налаживается.

Региональный оператор учел трудности переходного периода и принял меры по закупке спецтехники и новых контейнеров. Был расширен и штат сотрудников – с января на работу приняты 30 водителей.

Для более удобного обслуживания город разбит на несколько секторов. За каждым закреплен отдельный мусоровоз. Вывоз отходов ведется круглосуточно с почти 1200 точек.

— Мы должны как можно быстрее войти в штатный режим, — сказала Алла Албегова.

Во избежание «мусорных конфликтов» врио председателя Заксобрания Владимир Костин призвал своих коллег не постить фото мусорных куч, а помочь «Куприту».