70 тыс. розничных инвесторов из Кировской области работают на фондовом рынке

Свыше 70 тысяч розничных инвесторов из Кировской области находятся на брокерском обслуживании.

Такие данные по состоянию на 1 января предоставило отделение по Кировской области Волго-Вятского Главного управления Центробанка РФ.

За прошлый год брокерские счета открыли порядка 43 тысяч жителей региона.

В то же время Центробанк предупреждает о важности понимания сути финансовых продуктов и высоких рисках при потенциально большей доходности.

«Если граждане формируют неверные ожидания и несут потери, то они могут разочароваться в возможностях финансового рынка», — комментирует управляющий отделением Сергей Крюков.

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