Минобороны отблагодарило наградами Александра Чурина и Аллу Албегову

Последнее в уходящем году заседание правительства Кировской области губернатор Игорь Васильев открыл словами благодарности за проделанную работу.

Он отметил, что несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом регион продолжает жить и развиваться. Строятся ФАПы в районах, появляется всё больше учреждений здравоохранения, отвечающих самым высоким современным стандартам. Начата масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, районные больницы получили новый медтранспорт.

– Мы продолжим в следующем году идти к цели обеспечить учащихся школ области одинаково качественным образованием вне зависимости от того, где они живут. Нам предстоит масштабная программа капитального ремонта школ, инициированная президентом России. Благодаря реализации этой программы ученики сельских школ будут учиться в достойных комфортных условиях. Кроме новых стен и крыш они получат современное оборудование, – сказал глава региона.

Он отметил также, что впервые за много лет в течение сезона отремонтировано 362 км дорог Кировской области, как в населенных пунктах, так и между ними. Дорожный фонд вырос до 7,5 млрд рублей, и есть потенциал его увеличивать, привлекать федеральные средства в отрасль.

В завершение выступления Игорь Васильев вручил памятный знак «Генерал-полковник Пикалов» председателю правительства области Александру Чурину и министру охраны окружающей среды Алле Албеговой. Этой ведомственной наградой Министерство обороны РФ отметило кировчан «за завершение работ по приведению в безопасное состояние объекта по уничтожению химоружия «Марадыковский» в поселке Мирном и содействие решению задач, возложенных на федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия».