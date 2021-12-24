В женской колонии Котельнича эвакуировали сотрудников и осужденных из-за пожара

О событии сообщили на сайте кировского ГУ МЧС

На днях в женской колонии ИК-33 в Котельниче можно было видеть дым пожара в помещениях и коридорах зданий, как пожарные с инструментами и техникой эвакуируют людей и оказывают первую помощь пострадавшим. В совместных учениях спасателей и сотрудников ФСИН участвовала также добровольная пожарная дружина из числа осужденных дам.

Участники учений отработали взаимодействие тех, других и третьих, организацию связи с МЧС. Закреплены навыки действий при возникновении пожара, в том числе быстро и слаженно идентифицировать происшествие, принять меры по отработке сигнала при возгорании. Результаты признаны удовлетворительными.