Кировского любителя наркоты подвели нервы

В Кирове задержали молодого человека, подозреваемого в хранении наркотиков.

Вечером около шести часов из рощи на ул. Луганской выходил 19-летний кировчанин. Увидев проезжающую мимо патрульную машину Росгвардии занервничал и попытался скрыться, изменив свой путь. Привлек внимание сотрудников экипажа вневедомственной охраны, и тот его остановил.

Молодого человека спросили, имеются ли при нем запрещенные вещества, но он не стал отвечать. Тогда патруль вызвал следственно-оперативную группу, и та обнаружила у парня пакетик с неизвестным веществом. Его отправили на экспертизу, а задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказывали, как в Кирове задержали сразу четырех молодых людей, искавших наркотики поздно вечером на ул. Луганской.