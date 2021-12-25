Кировчане-волонтёры получили Гран-при из рук губернатора

В Кировской области наградили выдающихся волонтёров.

За большой вклад в развитие волонтерской деятельности торжественно вручил сегодня премии «Доброволец Вятского края» губернатор Игорь Васильев победителям одноименного конкурса. Он проводится четвёртый год по инициативе министерства молодежной политики. В этот раз подано было 45 заявок.

Гран-при получили руководитель окружного ресурсного центра Северного образовательного округа Светлана Зиновьева из Слободского района и региональный координатор Кировского отделения «Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики» Дмитрий Машкин из Кирова. Последний рассказал, что за пять лет работы стал координатором волонтёров-медиков, но не ожидал победы.

Обращаясь к участникам движения со словами благодарности, губернатор назвал их движущей силой региона в реализации социально значимых проектов и программ. «Вы являетесь движущей силой региона, реализуете социально значимые проекты и программы, делая мир добрее и лучше, — сказал Игорь Васильев. — Наш регион показал хороший результат в развитии добровольческой деятельности, которым можно гордиться».

В преддверии Нового года активисты реализуют серию акций «Новый год в каждый дом», радуют юных инвалидов в рамках «Ёлки желаний», поздравляют детей врачей, благодарят медиков с помощью акций «Спасибо врачам» и «С Новым годом, медики!». Присоединиться можно по ссылке новыйгод.мывместе.рф. Силами более 3000 участников реализованы акции «#МыВместе», «Волонтеры Конституции», «Волонтеры переписи».

Напомним, вопрос о поддержке волонтерского движения был одним из тех, которые хотели задать кировские журналисты Владимиру Путину на недавней пресс-конференции.