Следствие разбирается с гибелью жителя Рудничного в пожаре

В новогоднюю ночь в пожаре погиб житель Кировской области.

Кировский Следком начал доследственную проверку по факту гибели 63-летнего жителя Верхнекамского района в пожаре. Он произошел в квартире дома на ул. Орджоникидзе поселка Рудничного в ночь с 31 декабря на 1 января. Устанавливаются причины и обстоятельства трагического происшествия, по результатам вынесут процессуальное решение.

Жителей области просят уделять внимание противопожарной безопасности. Зимой самые распространенные причины возгораний – неисправные печи, короткие замыкания проводки и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнём (например, курение в постели).