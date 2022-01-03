Главная > Новости > Вятская пенсионерка отдала «Генри Джеймсу» из Сирии десятки тысяч рублей

Вятская пенсионерка отдала «Генри Джеймсу» из Сирии десятки тысяч рублей

Игорь Нелюбин Новости, Общество, Происшествия

Жительницу Кировской области обманул на деньги фальшивый американский врач.

В позапрошлом декабре 58-летняя жительница одного из районов области познакомилась на сайте знакомств с персонажем, представлявшимся как «американец Генри Джеймс», который якобы пять лет работает в Сирии врачом. Они переписывались в мессенджере, а полгода спустя собеседник попросил у женщины перевести ему 15000 рублей якобы на билет до Кирова.

Однако прилететь ему помешали обстоятельства, причем, как в этот раз, так и в дальнейшем с июня по ноябрь, пока женщина переводила ему всё новые суммы денег – от 15 до 75 тысяч рублей. Последний перевод она сделала 13 декабря минувшего года под обещания «жениха» вернуть все деньги даже с процентами, однако тут же попросил новую сумму. Только тогда пенсионерка поняла, что её обманули, о чем заявила в полицию. Та устанавливает личность дистанционного мошенника.

Ранее мы рассказывали, как телефонные мошенники обманули кировчанку на 2 млн рублей.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Игорь Нелюбин