Вятская пенсионерка отдала «Генри Джеймсу» из Сирии десятки тысяч рублей

Жительницу Кировской области обманул на деньги фальшивый американский врач.

В позапрошлом декабре 58-летняя жительница одного из районов области познакомилась на сайте знакомств с персонажем, представлявшимся как «американец Генри Джеймс», который якобы пять лет работает в Сирии врачом. Они переписывались в мессенджере, а полгода спустя собеседник попросил у женщины перевести ему 15000 рублей якобы на билет до Кирова.

Однако прилететь ему помешали обстоятельства, причем, как в этот раз, так и в дальнейшем с июня по ноябрь, пока женщина переводила ему всё новые суммы денег – от 15 до 75 тысяч рублей. Последний перевод она сделала 13 декабря минувшего года под обещания «жениха» вернуть все деньги даже с процентами, однако тут же попросил новую сумму. Только тогда пенсионерка поняла, что её обманули, о чем заявила в полицию. Та устанавливает личность дистанционного мошенника.

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