В Кировской области от ковида умерли еще трое и 19 на ИВЛ

Оперштаб и Минздрав Кировской области обновили статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки среди жителей области выявлены 190 зараженных коронавирусом, выписаны выздоровевшими 37 человек. Проведено 182 исследования на томографах, 73 человека вакцинировались.

На сегодня в Кировской области 2789 человек лечатся стационарно от COVID-19, 1432 в стационарах, в том числе 168 пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, из них 19 лежат на искусственной вентиляции лёгких.

Согласно сайту Стопкоронавирус.рф умерших пациентов с коронавирусом в области за сутки прибавилось на три и стало 757.