2021 год: первый миллиард на модернизацию медпомощи в Кировской области

Кировский облминздрав отчитался о переоснащении медучреждений области за год.

Более 6 млрд рублей предусмотрено по президентской программе модернизации для 42 городских и районных больниц Кировской области до 2025 года включительно. Первый миллиард направлен в минувшем году на закупку более 350 единиц оборудования, сообщили в областном минздраве.

В частности, закуплены аппараты УЗИ, эндоскопы, маммографы, флюорографы, портативные электрокардиографы с функцией теле-ЭКГ для ЦРБ, позволяющие оперативные консультации с региональным сосудистым центром. В 61 населенном пункте региона велась работа по строительству ФАПов, амбулаторий и офисов врачей общей практики. 48 объектов из установленных уже приняты в эксплуатацию, на остальных работы завершают.

За год в кировском Центре онкологии проведено более миллиона исследований, проведено около 4500 операций, включая высокотехнологичные. План по переоснащению учреждения по профильной нацпрограмме выполнен полностью, специалисты обучены новым техникам операций. Внедрены современные схемы химиотерапевтического лечения, расширен ассортимент таргетных и иммунных препаратов для блокирования роста опухолей. Лечение становится еще доступнее для пациентов.