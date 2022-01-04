Газификация — приоритет работы регионального правительства

Так написал сегодня на своей странице во «В контакте» губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Он напомнил, что в минувшем году за счет средств ПАО «Газпром» построили 65 км межпоселковых и 74 км распределительных газопроводов. Еще 36 км последних в пяти населенных пунктах – за счет областного бюджета.

Также в Кировской области началась активная социальная газификация, которая выполняется по поручению президента Владимира Путина. По этой программе газопровод бесплатно доводят до границ земельного участка.

– В 2021 году мы догазифицировали более 1200 домовладений. Эта работа будет продолжена, – подчеркнул глава региона.