Уроженец Кировской области стал призёром международной лыжной гонки

Уроженец Кировской области отличился в международных соревнованиях.

Вчера спортсмен Алексей Червоткин получил бронзовую медаль на лыжной гонке «Тур де Ски» в масс-старте классическим стилем на этапе в 15 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. Он уступил только Йоханнесу Клебо (41 минута и 31 секунда) и финну Иво Нисканену проигравшему 20,8 секунд.

Уроженец д. Зыковы Котельничского района, выросший до 16 лет в пгт. Даровском, а затем переехавший в Москву (учился в СДЮШОР №81 «Бабушкино») Алексей Червоткин отстал от лидера менее чем на три секунды.

Четвертое и пятое места в гонке получил тоже россияне Денис Спицов и Александр Большунов, 9 место получил и Иван Якимушкин.

При этом в женском зачёте победительницей соревнований стала впервые российская лыжница Наталья Непряева. В финальном масс-старте на десять километров свободным стилем в Валь-ди-Фьеме в Италии она финишировала четвертой, сохранив лидерство в общем зачете. Второе место получила шведка Эбба Андерссон, третье у норвежки Хейди Венг, сообщает РИА Новости.

Фото: skisport.ru