В наступившем году в Кировской области построят треть из запланированных газопроводов

В Кировской области продолжается реализация Программы газификации 2021-2025 годов

592 км межпоселковых газопроводов планируется построить в Кировской области по программе развития газоснабжения и газификации, утвержденной до 2025 года. Её подписали подписали губернатор Игорь Васильев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Кроме того, будет построена газораспределительная станция в Нижнеивкино и 844 км распределительных газопроводов. В результате энергоресурсом будут обеспечены 93 населённых пункта с 15000 домовладений и квартир в 14 районах области, Кирове, Котельниче и Слободском.

В наступившем году «Газпром газораспределение Киров» планирует инвестировать в рамках Программы 933,4 млн рублей, начать проектирование 9 (на 20 км) и строительство 13 (на 155 км) межпоселковых газопроводов, распределительного на 42,5 км в Котельниче. Также планируется догазифицировать оставшиеся 4830 домовладений из более 6000, включенных в график.

Напомним, сегодня губернатор Игорь Васильев подвел итоги газификации области в 2021 году.