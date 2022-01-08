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Стала известна дата премьеры фэнтези «Тайна озера», снятого в Кировской области

Наталья Дмитриева Новости, Культура, Общество

Четвертая по счету кинолента, из цикла «Вятские сказки» режиссера Елены Бронниковой была отснята за 30 дней на берегу Лежнинского озера.

Стала известна дата премьеры фэнтези «Тайна озера», снятого в Кировской области

Оно является самым глубоким в Кировской области и давно притягивает любителей мистики. Вокруг озера же выстроен сюжет фильма-сказки, в которой главные герои попадают в ловушку, отправившись на состязание.

Сцены фильма были отсняты к середине августа, тогда же было заявлено, что посмотреть ленту можно будет в декабре. Сегодня стало известно, что премьера назначена на 23 января. Пройдет она в кинотеатре «Колизей». Запланированы два сеанса: с 12 и 14 часов. Гостей будут встречать герои киноленты в костюмах, с ними можно будет сделать снимок. А также посетители смогут пообщаться с режиссером и участниками проекта.

Стала известна дата премьеры фэнтези «Тайна озера», снятого в Кировской области

Билеты приобрести можно у помощника режиссера — Анастасии Бронниковой. В самом кинотеатре билетов вы не найдёте.

Тем, кто не сможет посетить премьеру обещают выложить ленту в сеть в марте.

Стала известна дата премьеры фэнтези «Тайна озера», снятого в Кировской области

Добавим, авторы «Вятских сказок» задумали 5 часть. Для этого сейчас ищут главного героя. Это должен быть спортивный юноша 18-20 лет. Важно, чтобы он был артистичен или имел опыт актерского мастерства. Необходимо, чтобы он был свободен будущим летом – съемки начнутся в мае. «Роль главная, требования очень высокие. Но самое главное — желание! А уж мы научим и поможем осуществить мечту!» — написали в группе «Вятские сказки». Чтобы откликнутся, нужно прислать видеовизитку в сообщение группы.

Фото:vk.com/vyatskie_skazki

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Наталья Дмитриева