Стала известна дата премьеры фэнтези «Тайна озера», снятого в Кировской области

Четвертая по счету кинолента, из цикла «Вятские сказки» режиссера Елены Бронниковой была отснята за 30 дней на берегу Лежнинского озера.

Оно является самым глубоким в Кировской области и давно притягивает любителей мистики. Вокруг озера же выстроен сюжет фильма-сказки, в которой главные герои попадают в ловушку, отправившись на состязание.

Сцены фильма были отсняты к середине августа, тогда же было заявлено, что посмотреть ленту можно будет в декабре. Сегодня стало известно, что премьера назначена на 23 января. Пройдет она в кинотеатре «Колизей». Запланированы два сеанса: с 12 и 14 часов. Гостей будут встречать герои киноленты в костюмах, с ними можно будет сделать снимок. А также посетители смогут пообщаться с режиссером и участниками проекта.

Билеты приобрести можно у помощника режиссера — Анастасии Бронниковой. В самом кинотеатре билетов вы не найдёте.

Тем, кто не сможет посетить премьеру обещают выложить ленту в сеть в марте.

Добавим, авторы «Вятских сказок» задумали 5 часть. Для этого сейчас ищут главного героя. Это должен быть спортивный юноша 18-20 лет. Важно, чтобы он был артистичен или имел опыт актерского мастерства. Необходимо, чтобы он был свободен будущим летом – съемки начнутся в мае. «Роль главная, требования очень высокие. Но самое главное — желание! А уж мы научим и поможем осуществить мечту!» — написали в группе «Вятские сказки». Чтобы откликнутся, нужно прислать видеовизитку в сообщение группы.

Фото:vk.com/vyatskie_skazki