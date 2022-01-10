В Кирове автобус забодал столб и две машины

В Кирове пассажирский автобус устроил большую аварию с пострадавшими.

Сегодня около восьми часов вечера произошла авария с участием автобуса «ЛИАЗ» городского маршрута №29 у дома 79 по ул. Воровского. Травмы получили четыре человека и два припаркованных автомобиля «Мазда» и «Лада». Водитель общественного транспортасначала наехал на них, а затем на фонарный столб, и тот рухнул на сам автобус.

Возможно, причиной ДТП стали снежные заносы на дороге. Впрочем, причины и условия происшествия выяснят в результате проверки. Известно, что маршрут №39 обслуживает муниципальное АТП, но пока руководитель не прокомментировал ситуацию.