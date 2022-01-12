Жители Кировской области добровольно сдали более 20 стволов

1413 единиц изъятого оружия, выявленные 1476 административных правонарушений и выписанные штрафы на 167 тысяч рублей – таковы некоторые итоги минувшего года для регионального Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Проверки проводятся постоянно. Кроме того, граждане добровольно сдали более 20 стволов и более 3500 патронов, за что им выплачено более 100 тысяч рублей.

Основные нарушения обычные – по срокам регистрации или перерегистрации оружия (хотя они были увеличены несколько лет назад), а также по условиям его хранения. На сегодня в в Кировской области состоят на учёте около 30 тысяч владельцев в общей сложности более 50 тысяч единиц огнестрела. Работают 120 с лишним объектов торговли, производства, хранения и использования оружия и боеприпасов. За год сотрудники ЦЛРР Росгвардии принято более 21 000 заявлений на оказание государственных услуг от населения.

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы города Кирова Сергей Козлов напоминает, что запрещается появляться с оружием в общественных местах, местах проведения массовых мероприятий, питейных заведениях, устраивать стрельбу в населенном пункте. Нарушителей привлекут к административной или уголовной ответственности, стволы конфискуют.