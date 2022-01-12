В Кирове второй год расследуют уголовное дело экс-директора спортшколы Дмитрия Логиновского

Сегодня, 12 января, в суде Октябрьского района г. Кирова состоялось очередное заседание по уголовному делу Дмитрия Логиновского — бывшего директора кировской спортшколы «Юность» и бывшего замглавы чепецкой администрации по экономике.

Как сообщают источники «КП», допрашивали только самого обвиняемого, свидетелей не было. Ранее, напомним, заседания неоднократно переносили по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых свидетелей по делу, адвокатов или потерпевших.

Дмитрий Логиновский обвиняется по ряду статей УК РФ – 160, 285, 291. В числе около полутора десятка вменяемых ему Следкомом преступных эпизодов – заключение фиктивных договоров подряда, присвоение имущества и денег спортшколы, требование и получение взяток… С одной из них он был задержан сотрудниками УФСБ в июле 2019 года, однако следствие и суд продолжаются до сих пор.

Следующее заседание назначено на 21 января.