72-летняя кировчанка прыгнула с парашютом

Сын женщины рассказал, что его мама впервые в своей жизни совершает столь экстремальный поступок.

В Кирове есть клуб, где любой желающий может прыгнуть с парашютом. Но сначала отважные горожане проходят специальную подготовку. Там их учат, как правильно себя вести в самолёте, с какими чувствами подниматься на борт, как прыгать и приземляться.

На одном из последних обучений присутствовала кировчанка, которой исполнилось 72 года. Женщина внимательно слушала инструктора и повторяла за его действиями.

После учёбы настал самый ответственный момент и пенсионерка, не сомневаясь, зашла на борт самолёта.

А когда воздушное судно набрало высоту, не побоялась прыгнуть.

Сын женщины Александр даже снял небольшое видео про свою маму и сообщил, что гордится ею. По его словам, мама прыгает с парашютом впервые в жизни. Видео появилось в интернете. Пользователи высказывают слова восхищения пенсионерке.

Фото: vk.com/aeroclub43