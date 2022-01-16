Следком проверяет информацию о высадке в Кирове ребенка из автобуса в темноту и на мороз в промзоне

В Кирове сотрудники Следственного комитета начали проверку информации СМИ о том, что кондуктор высадила ребенка из автобуса.

Новость в СМИ попала с подачи регионального отделения ОНФ. Мать 11-летнегог Максима рассказала, что сын вечером возвращался с тренировки на автобусе 61-го маршрута и уснул. Проснулся уже в автопарке, проехав свою остановку. Только якобы тогда кондуктор и водитель заметили мальчика и выпустили из автобуса, отправив самостоятельно добираться домой по незнакомой и плохо освещенной местности. Правда, в объяснительной они утверждают, якобы предложили ребенку пройти в теплое помещение и позвонить родителям но тот отказался. Сам он это отрицает.

По пути он дозвонился до матери, но успел сказать только, что идет у какого-то автоцеха: телефон выключился от мороза. Тем не менее Максим дошел до жилой территории, где его чудом нашла мать.

Следователи начали процессуальную проверку происшествия, по результатам будет дана оценка действиям сотрудников автопредприятия. Напомним, в прошлом году вступил в силу закон, согласно которому запрещено высаживать детей без сопровождения взрослых из автобуса, даже если они едут без билета. Штраф за принудительную высадку составит 5000 рублей для водителя и 20 000 — 30 000 рублей для должностного лица. Однако в данном случае может быть назначена другая статья, такая как оставление в опасности.