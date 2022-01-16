COVID-19 в Кировской области: всё больше заболевших и еще двое погибших

В Кировской области обновили ежесуточную статистику по заболеваемости COVID-19.

За минувшие сутки выявлено 207 жителей региона с симптомами инфекции, умерли двое. Два дня назад было 189 заболевших, день назад 198. Заболеваемость снова растет. 39 человек выписаны выздоровевшими, проведено 208 исследований на КТ.

Амбулаторно лечатся 2643 пациента, 1406 стационарно. Из них 168 в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 25 на искусственной вентиляции лёгких (сутки назад было 22). Всего жертв в области 787. Вакцинацию прошли за день 561 человек.