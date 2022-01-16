В Кирове прощаются с бывшим заместителем мэра Виталием Рычковым

В Кирове умер бывший замглавы администрации города по социальной сфере Виталий Рычков.

На 81 году жизни после долгой болезни в областном центре скончался Виталий Фёдорович Рычков. Он был известен жителям Нововятского района города как директор школы-интерната с 1978 по 1985 год, работавший в нем с 1966 года. Он много внимания уделял распространению педагогического передового опыта. И конечно, детям со сложной судьбой.

В 1985 году Виталий Федорович был назначен заведующим управления образования города Нововятска, позднее заместителем главы администрации города Кирова. Лично знал многих учителей и всех руководителей учреждений образования, спорта и культуры, ветеранских организаций. Участвовал в судьбе сотрудников, взращивая кадры, в обустройстве учреждений, оставил о себе добрую память среди жителей города как открытый и скромный, отзывчивый человек, грамотный и ответственный руководитель.

Прощание с В. Ф Рычковым состоится в понедельник в 9:30 в ритуальный зал морга железнодорожной больницы, с 10 до 11 часов в Царево-Константиновской церкви. Редакция выражает соболезнования родным и близким Виталия Фёдоровича.