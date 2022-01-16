Жителям Бахты обещали исправить ситуацию с автобусами

Не только Нововятское направление города Кирова испытывает трудности с общественным транспортом.

В селе Бахта (находится в черте Кирова) состоялась рабочая встреча начальника отдела транспорта Артема Драчкова с местными жителями. Причиной стали жалобы на переполненные автобусы 104-го маршрута, перебои в движении и несоблюдение расписания.

По словам местных жителей, проблемы начались после того, как прекратили свою работу микроавтобусы автолайн. Люди обратились с просьбой к администрации города вернуть их на маршрут. Однако машины принадлежат ООО «Шипо транс», которого на днях лишили муниципального контракта за нарушения сообщения с Сидоровкой.

Сейчас муниципальный контракт на обслуживание маршрута теперь заключен с ООО «Камел-Авто», имеющим автобусы повышенной вместимости. Оно может их выпускать при острой необходимости.

В итоге Драчков пообещал жителям рассмотреть, как скорректировать расписание и включить в него дополнительные рейсы. Как изменить маршрут автобуса, чтобы он проходил по улице Московской, последовательность рейсов с автовокзала, чтобы разделить потоки пассажиров на Костино и Бахту.