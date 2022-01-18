Интернет-сервисы помирились с агрегатором

«Яндекс» заключил мировое соглашение с компаниями Avito, Wildberries, 2ГИС, «Дром», Cian.ru, Ivi, Profi.ru и другими по поводу так называемых «колдунщиков», утверждает «Интерфакс».

Как известно, более года назад перечисленные сервисы возмутились и подали жалобы на то, что «Яндекс» выставляет в приоритет собственные сервисы в своей поисковой выдаче, якобы пользуясь доминирующим положением. Например, на запрос «купить авто» выдавались «колдунщики» с контентом сервиса «Яндекса» Auto.ru, без предложений других сервисов, которые могли недополучать в итоге по 15-20% трафика.

Теперь в течение десяти дней после принятия судом мирового соглашения «Яндекс» выплатит 1,5 млрд рублей в некоммерческую организацию «Российский фонд развития информационных технологий» – оператору господдержки разработки и внедрения цифровых решений в РФ. А также будет действовать ближайшие годы согласно заключенным с партнерами допсоглашениям об использовании «колдунщиков», опубликованными политикой непредвзятости и механизмами ранжирования в поиске.