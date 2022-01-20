Александр Лукашенко переболел омикроном и убеждает не бояться

Президент Белоруссии рассказал, что переболел коронавирусом штамма омикрон.

Причем, перенёс его бессимптомного на ногах, как и прежний штамм COVID-19 в 2020 году. Узнал об этом только по результатам теста. Об этом он рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом.

Александр Лукашенко высказал предположение, что этот омикрон – «совершенно другой вирус, если он вирус». Мол, возможно, речь идет уже об обычном гриппе, который тоже не дает пневмонии.

Он отметил, что в России взят правильный курс – в основном на амбулаторное лечение. Конечно, старикам, больным диабетом, раком или астмой следует поберечься. «Но особо переживать не надо. Надо просто жить», – уверен президент.