Кировчанин купил наркотики и выбросил по дороге

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении наркотиков.

Около трех часов дня патрульный наряд вневедомственной охраны проезжал в районе Транспортного проезда областного центра. Сотрудники обратили внимание на мужчину, который, заметив их автомобиль, изменил направление движения и попытался скрыться. А заметив преследование, бросил в снег пакетики с неизвестным веществом.

Со слов задержанного 21-летнего парня, он заказал по интернету наркотическое средство для собственного употребления. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли два свертка с порошкообразным веществом белого цвета и направили на исследование, а молодого человека увезли в отдел для дальнейшего разбирательства. По результатам исследования будет принято процессуальное решение.