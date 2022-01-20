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Губернатор рассказал о передаче «Водоканала» в ведение области

Вадим Шабалин Новости, Общество

На встрече с жителями Шабалинского района губернатор Игорь Васильев рассказал о ситуации с передачей «Водоканала» в ведение области.

В ходе беседы один из её участников пожаловался на ситуацию с водоснабжением и попросил навести в этой сфере порядок.

По словам Игоря Васильева, основные службы жизнеобеспечения должны быть в руках государства:

— У концессионеров в любой момент могут возникнуть проблемы, а вода у потребителей должна быть каждый день. Единственный выход из ситуации — создание в регионе единой структуры, которая займется водоснабжением.

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Вадим Шабалин