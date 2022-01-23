«Фильм Михалева заряжает социальным оптимизмом» : Алексей Фоминых о ленте «Кировская область: определение места»

В субботу на телеканале «Россия 24» состоялась премьера второго фильма московского журналиста Алексея Михалева о потенциале нашего региона. Автор работы показывает зрителям то, чем сейчас гордиться регион и из чего складывается его экономика: предприятия ВПК, тяжелая и лесная промышленность, а также развивающиеся в последнее время новые сферы опорой для которых стали нацпроекты в образовании и здравоохранении.

Алексей Фоминых, режиссер ГТРК «Вятка», автор программ по истории и краеведению посмотрел работу коллеги одним из первых и поделился своими впечатлениями.

— Я посмотрел фильм сегодня утром. Он мне понравился: такие проекты очень важны и для региона и для всей страны. Важно, что работа сделана очень динамично, в современном стиле. Этот фильм одинаково адресован и молодежи и старшему поколению. Автор умело чередует лаконичную, емкую информацию с интервью. Из него зритель узнает о том, как разнообразна экономика нашего региона: от тяжелой промышленности до пошива спортивной обуви. Журналист как хороший гид ведет нас за собой в сферы науки, промышленности и культуры. В каждой из них его встречают креативные, увлеченные люди — люди дела, добившиеся успеха исключительно, благодаря своим личным качествам, энергии и инициативы, — отмечает Алексей Александрович.

— Широкая панорама жизни Кировской области раскрывается перед нами. Такие проекты вселяют оптимизм и гордость за родную Вятскую землю, за ее жителей. В повседневной жизни, многое ускользает от нашего внимания, а этот и подобные ему фильмы полезны еще и тем, что они словно приподнимают наше мировосприятие позволяя панорамно, с высоты полета квадрокоптера, взглянуть на наш регион и увидеть те успехи, которые зачастую ускользают от нашего внимания. Лента Алексея не только дала нам в очередной раз повод гордиться своей малой родиной, но и достойно представила ее на фоне других регионов России. На примерах показанных в фильме можно зарядиться социальным оптимизмом и ощутить, что в этом общем деле есть и частичка твоего труда, — делится Алексей Фоминых.

Документальный фильм «Кировская область: определение места» транслируется на телеканале «Россия 24» с повторами: сегодня, 23 января, его можно будет посмотреть в 19:32 или по ссылке.