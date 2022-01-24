Чепецкая истязательница маленького сына пойдет под суд

В Кирово-Чепецке женщину уличили в регулярном причинении боли своему ребёнку.

С февраля 2017 года до нынешнего 28-летняя жительница Кирово-Чепецка наносила побои, регулярно причиняла боль своему ныне восьмилетнему сыну. Об этом стало известно в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по факту истязаний (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Сегодня прокуратура Кировской области сообщила, что взяла на контроль расследование правонарушения: его факт создал повод для проверки деятельности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.