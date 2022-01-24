Кировского курьера ограбили в подъезде по адресу доставки

В Кирове по горячим следам раскрыли ограбление на лестнице.

Пожалуй, первое место в рейтинге самых глупых грабежей на прошлой неделе занял бы 45-летний ранее судимый кировчанин. В подъезде одного из домов на ул. Мира он столкнулся с 36-летним курьером сети кафе быстрого питания, который только что доставил заказ клиенту.

Недолго думая, бывший уголовник отобрал у незнакомца выручку прямо в подъезде и убежал в квартиру. Естественно, потерпевший обратился в полицию, подозреваемого вскоре разыскали и задержали. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, похитителю светит срок до 4 лет лишения свободы.