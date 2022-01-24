Внутри Орловского района возобновляют автобусное сообщение

В Орловском районе возобновляют работу ранее закрытые муниципальные маршруты общественного транспорта, а также один из Кирова, сообщили в облминтрансе.

По его утверждению, с 24 января планировалось выпустить на маршруты автобусы из Орлова в Тохтино, Кленовицу, через Мамаевщину в Даниловку, а также по дороге на Цепели – Чудиново – Коробовщина – Колково. Расписание доводят до населения через территориальные отделы сельских администраций.

В ответ на вопрос местного жителя в интернет-паблике в соцсети о том, когда возобновят рейсы Киров – Чудиново, закрытые с октября, в областном министерстве транспорта пояснили следующее. 13 января его сотрудники провели повторное комиссионное обследование дороги Калиничи – Чудиново – Коробовщина по маршруту автобуса № 207 «Киров – Коробовщина». Администрацию Орловского района обязали устранить обнаруженные дефекты на дороге в кратчайшие сроки, чтобы она стала безопасной. В том числе отремонтировать водопропускную трубу на одном из участков, в границах д. Булычи восстановить разрушенные обочины, просадок дорожного покрытия, капитально отремонтировать его и обочины с 19 по 21 км…

Работы запланированы на весну, сразу после схода снега. Только после устранения всех недостатков автотрассы будет объявлен конкурс на перевозки по маршруту № 207.

Напомним, ранее в область поступили 50 новых небольших автобусов для межмуниципальных перевозок пассажиров.