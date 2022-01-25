В Кирове среди ночи спасли от гибели дезориентированную старушку

Кировских росгвардейцев благодарят родственники пострадавшей за бдительность и отзывчивость.

Неожиданным спасением пожилой женщины отличилась ночь на 24 января для одного из патрульных экипажей вневедомственной охраны в Кирове. Сержант Эрик Галлингер и младший сержант Григорий Лукин (на фото) проезжали по ул. Сурикова и обратили внимание на крик, а затем стоны. Остановились, пошли на звук и увидели в сугробе пенсионерку в одном халате. В мороз и три часа ночи.

Бедняга уже имела первичные признаки обморожения, на ноге кровоточила рана. Пенсионерка ничего не могла пояснить о себе и произошедшем, была явно дезориентирована.

Росгвардейцы на руках отнесли её в свою машину, оказали доврачебную помощь, дали горячего чая и вызвали «Скорую», чтобы та забрала потерпевшую. Отогревшись, женщина вспомнила имя и фамилию, сотрудники смогли по базе данных выяснить её домашний адрес и телефон дочери. Ей рассказали о произошедшем.

На другой день дочь и зять 76-летней потерпевшей обратились в Управление Росгвардии с благодарностью за её спасение. Рассказали, что той ночью она, пока все спали, вдруг проснулась, покинула квартиру и пошла в неизвестном направлении в чем была. Заблудилась, поранилась и, упав в снег, начала замерзать. «Если бы не ваши сотрудники, она бы не дожила до утра», – уверены родственники.