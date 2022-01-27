Кировчанина задержали при попытке расплатиться в магазине «дублями»

В Кирове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в мошенничестве.

Не удалась шутка у кировчанина, пытавшегося в магазине на ул. Мира расплатиться за товар купюрой «2000 дублей». Кассир заметила изделие «банка приколов» и нажала тревожную кнопку.

Тотчас подъехал экипаж вневедомственной охраны и задержал 37-летнего «приколиста» по подозрению в попытке мошенничества. Дальше с ним будет разбираться полиция.

На всякий случай правоохранители напоминают работникам магазинов, что следует не возвращать поддельную купюру покупателю, а вызвать стражей правопорядка, постараться не дать подозреваемому уйти и поменьше трогать фальшивку руками, чтобы не затереть отпечатки пальцев злоумышленника.