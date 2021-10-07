74 кировских предприятия могут получить гранты до 500 тысяч рублей

74 предприятия в Кировской области смогут получить гранты на развитие бизнеса. Размер финансовой поддержки составит до 500 тысяч рублей. Грантовый конкурс объявил областной минпромторг.

Конкурса стартовал в октябре. По его условиям, претендовать на субсидии смогут компании, включенные в реестр социальных предприятий. Поддержка выделяется на условиях софинансирования в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Кировской области» нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам замглавы минпромторга Ларисы Агалаковой, по итогам рассмотрения заявок в 2021 году в реестр социальных предприятий в Кировской области было включено 74 субъекта МСП. Среди них – компании, работающие в сфере дополнительного образования, предоставления услуг инвалидам, а также организации, дающие работу пенсионерам и предпенсионерам.

Полученный грант предприниматели смогут потратить на развитие социальных проектов: аренду и ремонт помещения, покупку оргтехники и мебели, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных услуг.

Подать заявку на грант можно до 17 часов 8 ноября по адресу: Киров, ул. К. Либкнехта, 69, здание №2 правительства Кировской области, кабинет № 233.