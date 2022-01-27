Житель Йошкар-Олы убил лосиху в Яранском районе и скрылся от следствия

В Кировской области закончили расследование уголовного дела о браконьерстве.

В сумму 80000 рублей оценили ущерб, нанесённый в прошлом году региональному Минприроды незаконным убийством лосихив Яранском районе. В найденных тогда останках животного нашли фрагмент пули, достаточный для идентификации ружья. Экспертиза показала, что оно принадлежит жителю Йошкар-Олы, которому в июле предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде.

Однако обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. На днях, 24 января полицейские выяснили местонахождение мужчины. Уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ направлено в суд, сообщили в региональному управлении МВД.