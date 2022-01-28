У двух кировчан украли деньги фальшивым сайтом оплаты попутных поездок

В Кирове появились потерпевшие от фальшивого сайта оплаты попутных поездок.

Попутную машину до Чебоксар заказала 36-летняя кировчанка на Бла-бла-каре с неким «водителем Максом». Тот в мессенджере потребовал от неё 49 рублей якобы для подтверждения заказа и прислал ссылку. Женщина воспользовалась ею, кировчанка ввела реквизиты своей банковской карты и код подтверждения на оплату. С карты списали находившиеся на ней 10000 рублей.

Та же история приключилась с 41-леиним кировчанином, которого развел на «оплату сервисного сбора» некий якобы водитель Андрей. Как только потерпевший ввел данные банковской карты, с неё списали более 11000 рублей, а фальшивый водитель перестал выходить на связь.

Как установили сотрудники полиции по обоим заявлениям, сайт был создан только неделю назад и к сервису поиска попутчиков для проезда не имеет. Возбуждено уголовное дело по факту краж денег со счетов.