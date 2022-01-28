Педофилов-убийц и рецидивистов будут лишать свободы навсегда

Закон об ужесточении наказаний для педофилов заключении подписан президентом.

Владимир Путин подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон, по которому педофилов-рецидивистов будут сажать за решетку пожизненно. Речь идет о ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, причем не достигших не 14 лет, как раньше, а 18.

Кроме того, навечно сядут даже совершившие первое такое преступление, если оно совершено в отношении нескольких детей или сопряжено с другим тяжким преступлением, например, убийством.