Слободская прокуратура проверила школьный рацион

В Слободском районе надзорные органы провели проверку организации питания школьников.

В результате директорам трех образовательных организаций внесены представления о нарушениях. Так, в средней школе села Ильинского и деревни Салтыки. Там реальный рацион учащихся начальных классов не соответствовал меню, не указаны сведения о калорийности и массе порций.

В поселке Октябрьском среди прочих нарушений показатели калорийности приготовленных блюд не соответствовали технологическим нормативам.

Устранение недостатков остаётся на контроле прокуратуры.