В продаваемых в Кирове пельменях нашли антибиотик и наказали производителя

В Кирове оштрафовали предприятие за потенциально вредное мясо.

Антибиотик энрофлоксацин нашли спецы Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю среди товаров пельменей «Русские» производства ООО «Мясные продукты». Техрегамент нарушен.

Компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Она не согласилась с приговором, пыталась обжаловать. Однако суд согласился уменьшить штраф только вдвое. «Мясные продукты» попытались оспорить и этот приговор, но безуспешно.

Вовремя штраф компания не заплатила. Второй арбитраж оставил прежнее постановление в силе. И только после этого сегодня штраф поступил в кассу.